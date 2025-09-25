リードを守り切る際の強さが評価されていただけに、手痛い失点関与だった。リバプールの遠藤航は９月23日、リーグカップ３回戦で２部サウサンプトンと対戦し、今季初めてスタメンに名を連ねて、フル出場を果たした。チームは２−１で勝利している。前半終盤に先制したリバプールは、終盤の76分に追いつかれた。CKの場面で遠藤がヘディングでの処理を誤ったかたちだ。専門サイト『Empire of the Kop』によると、元イングラン