ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 高市早苗氏の迷走発言連発に支援者困惑「へずまりゅうかよ」の声も 高市早苗 時事ニュース 集英社オンライン 高市早苗氏の迷走発言連発に支援者困惑「へずまりゅうかよ」の声も 2025年9月24日 17時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民党総裁選に立候補した高市早苗氏について集英社オンラインが伝えた 22日の所見発表演説では「奈良の女です」と述べ、奈良公園の鹿に言及も 自民党の地方議員は「へずまりゅうしか思い浮かばなかった」と振り返った 記事を読む おすすめ記事 ABEMA人気アナ「まるでミャクミャクの化身」 青ワンピースコーデで万博へ！「可愛すぎ注意！」の声 2025年9月20日 7時5分 宮根誠司が語気強め反論 万博報道めぐり准教授「文句を言いたい」抗議に「僕らはたたいてない」 2025年9月23日 16時55分 「震えながら『ありがとう』と言ってくれた」『極悪女王』で唐田えりかとゆりやんに生まれた絆 2025年9月19日 7時0分 へずまりゅう氏 奈良市議会から「厳重注意」明かす 処分回避「これで4年間議員として全力で働けます」 2025年9月18日 15時2分 逮捕の遠藤健慎容疑者、所属事務所がコメント「全く状況が把握ができていない」事実なら解雇も 2025年9月24日 12時7分