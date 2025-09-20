ソトの自己最多本塁打は2024年の41本【MLB】メッツ ー ナショナルズ（日本時間20日・ニューヨーク）メッツのフアン・ソト外野手は19日（日本時間20日）、本拠地でのナショナルズ戦に「2番・右翼」で先発出場。4回に自己最多を更新する42号を放った。シティフィールドではスタンディングオベーションの大歓声。「ナ・リーグ最高の選手だ！」とNYファンも沸き立っている。5-4の4回1死二、三塁で打席が回ると、左腕ポウリンの甘く