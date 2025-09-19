ニューストップ > ライフ総合ニュース > 犬はニオイからどんな情報を読み取る?嗅覚の秘密に迫る 乳がん 麻薬 警察 病気 嗅覚 散歩 警察犬 ストレス 糖尿病 マラリア 医療 わんちゃんホンポ 犬はニオイからどんな情報を読み取る?嗅覚の秘密に迫る 2025年9月19日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 犬はニオイからどんな情報を読み取っているのか、嗅覚の秘密に迫っている 相手の個体情報、相手の感情の変化、人間の病気の症状など 人間が想像する以上に奥深い情報を得るため、クンクンと嗅ぎ回るのは重要 記事を読む おすすめ記事 犬が『伝えたいこと』があるときに見せるサイン5選 愛犬が主張しているときの行動や飼い主がすべき対応まで 2025年9月15日 20時0分 犬が家族だと思っていない人にみせる行動4選 信用されない人の特徴や嫌われる要因まで 2025年9月14日 20時0分 アニメ顔の犬さん「マズルの先がぷくっとなってるときは」→「正面から見ると歯を剥いているよ！」 2025年9月18日 15時40分 犬にとって『危険な食器』3選 避けたほうがいい理由やお皿選びのポイントまで 2025年9月19日 12時0分 犬が飼い主に向かって『唸る』のはどうして？5つの心理から適切な対処法まで解説 2025年9月14日 17時0分