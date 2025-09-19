デリカミニにはターボも設定9月18日、三菱自動車工業（以下、三菱）は、フルモデルチェンジされた軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』と『eKスペース』を10月29日より販売開始すると発表した。既に8月22日に内外装などは先行公開されていたが、今回は車両価格を含めてすべてが公開されたことになる。【画像】車両価格を含めて全てを公開！新型三菱デリカミニ＆eKスペース全109枚デリカミニは、従来型のアウトドアイメージをさ