【新興国通貨】昨日FOMC後に一時８月２２日以来安値も反発=中国人民元 中国人民元は朝の中銀基準値がドル高設定となり、一気にドル高元安となったが、その後少し戻している。昨日７．１０２４をつけるうごきをみせていたが、朝に一時７．１１２５を付けている。その後ドル安元高となり今日の安値圏推移。 対円では昨日のFOMC後のドル円の１４５円５０銭割れの局面で２０．４８７と８月２２日以来の安値も、ドル円の反発