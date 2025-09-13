NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3686.40¡Ê+12.80+0.35%¡Ë ¶â£±£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤¬°µÇ÷Í×°ø¤Ê¤¬¤é²¡¤·ÌÜÇã¤¤°ÕÍß¤¬¶¯¤¯¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Ë£²£°¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤â£±£°¥É¥ë Ä¶¤Î¾å¾º¤Ç¿ä°Ü¡£ÆüÃæ¼è°ú¤ÏÁ°È¾¡¢£¹·î¤Î¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤¬»öÁ°Í½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë¤È°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤«¤é¥É¥ë¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢½µËö¤ò¹µ¤¨¡¢