【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUのMAKO、AYAKA、RIMAが、9月12日に東京・銀座にオープンするJIMMY CHOO Street Cafe Ginza（cafeの「e」はアキュートアクセントありが正式表記）を訪れた。 ロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」の日本初となるストリートカフェがオープン。 JIMMY CHOO Street Cafe Ginza