NY株式10日（NY時間11:45）（日本時間00:45） ダウ平均45522.61（-188.73-0.41%） ナスダック21963.96（+84.47+0.39%） CME日経平均先物43855（大証終比：-15-0.03%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落している一方、ナスダックは上昇している。取引開始前に発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想外の前月比低下となり、市場の利下げ期待をさらに強化している。 明日の米消費者物価