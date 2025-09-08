プロ野球・阪神タイガースのセ・リーグ優勝に、海の向こうの中国・上海でも、熱烈なファンたちが喜びを爆発させました。【映像】阪神優勝に熱狂的な盛り上がりを見せる上海の阪神ファン中国・上海に住む日本人の数は世界屈指で、阪神の優勝にかけるファンの思いは日本と変わりません。さらに、中には、熱心な中国人の阪神ファンもいました。「もう15年、高校野球を見てきました。甲子園は阪神のホームだから自然と阪神ファンに