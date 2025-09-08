プロレスラーの長尾一大心（ながお・たいしん）さんが7日に入院先の病院で死去したことが同日、分かった。所属の全日本プロレスが公式サイトで発表した。21歳。長尾さんは5月31日、巡業バスと接触。腹部圧迫による外傷性ショックのため、予断を許さない状況の中、集中治療室で治療を続けていた。 【写真】もう見られない…リング上で躍動する在りし日の長尾さん 公式サイトでは「弊社所属選手 長尾一大心は5月31日に巡