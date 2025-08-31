元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（31）が31日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前11時45分）に生出演。昨年のパリ五輪の現地中継放送について「裸のNHKアナウンサー」とネットで炎上した出来事について語った。番組では、JICAが日本の4つの都市を「アフリカ・ホームタウン」と認定したことで、千葉・木更津市がホームタウンとなったナイジェリア政府が「日本が特別なビザを用意する」と誤情報を発信し、SNSで拡散されたこと