ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が３０日、日本テレビ系「シューイチ」で、苦労した生い立ちを明かし、この日始まる「２４時間テレビ」チャリティランナーとして走る意気込みを改めて語った。横山のマラソンのテーマは子供達の支援。「恩返しじゃないが、弟も児童養護施設にお世話になっていたんで」とコメント。「３歳の時にオカンが離婚してシングルマザーになった」といい、その後母は５歳で再婚。横山に２人の弟ができた