声優の土師孝也さん死去、72歳「ハリー・ポッター」スネイプ役など務める
2025年8月28日 20時45分

声優の土師孝也さんが27日に心筋梗塞のため72歳で死去した
多くの作品に出演し、アニメ「北斗の拳」のトキ役などを担当
映画「ハリー・ポッター」シリーズでセブルス・スネイプ役も務めた