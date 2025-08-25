¡ÚÀ±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Û 10·î31Æü12»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»Í½Äê ¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Android/iOSÍÑRPG¡ÖÀ±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò10·î31Æü12»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¡£ ¡ÖÀ±¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡ÊÀ±¥É¥é¡Ë¡×¤Ï2015Ç¯10·î15Æü¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÃµ¸¡·¿RPG¡£º£Ç¯¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢º£²ó¡Öº£¸å¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó