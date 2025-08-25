「ドラクエ」のスマホゲーム「星のドラゴンクエスト」10月31日12時をもってサービス終了へ今年で10周年
【星のドラゴンクエスト】 10月31日12時 サービス終了予定
スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「星のドラゴンクエスト」のサービスを10月31日12時をもって終了する。
「星のドラゴンクエスト（星ドラ）」は2015年10月15日にサービスが開始されたスマートフォン用探検型RPG。今年で10周年を迎えるが、今回「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至った」として、10月31日12時をもってサービス終了となることが発表された。
今回の発表と同時に有償通貨「ジェム」の販売を停止。ゲーム内イベントについては、サービス終了まで更新が行なわれる。また、未使用のゲーム内通貨（有償発行分）については払い戻しを実施予定で、後日案内が公開される。
【重要なお知らせ】- 星のドラゴンクエスト(星ドラ)公式 (@hoshidora_info) August 25, 2025
『星のドラゴンクエスト』は、誠に勝手ながら2025年10月31日（金）12:00をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。#星ドラ をこれまで遊んでくださいましたすべての皆さまに、心よりお礼を申し上げます。
