【星のドラゴンクエスト】 10月31日12時 サービス終了予定

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「星のドラゴンクエスト」のサービスを10月31日12時をもって終了する。

「星のドラゴンクエスト（星ドラ）」は2015年10月15日にサービスが開始されたスマートフォン用探検型RPG。今年で10周年を迎えるが、今回「今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であるという結論に至った」として、10月31日12時をもってサービス終了となることが発表された。

今回の発表と同時に有償通貨「ジェム」の販売を停止。ゲーム内イベントについては、サービス終了まで更新が行なわれる。また、未使用のゲーム内通貨（有償発行分）については払い戻しを実施予定で、後日案内が公開される。

