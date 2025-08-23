最低でも「毎月1億円以上」の売り上げテレビ関係者が今、戦々恐々としながらその行方を見守っているのが11月1日に始動する吉本興業の新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」だ。この新サービスの成功次第で、テレビは強力なライバルを迎えることになり、業界のパワーバランスが根底から覆される可能性が取りざたされているのだ。加えてお笑い界の絶対的カリスマ、松本人志（61歳）の本格的な活動再開の舞台となるという