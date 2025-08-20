JO1『Handz In My Pocket』イメージポスター（C）LAPONE ENTERTAINMENT 先週末「SUMMER SONIC 2025」のメインステージに出演し、壮大な世界観のライブショーで話題を集めたグローバルボーイズグループ”JO1“が、10TH SINGLE『Handz In My Pocket』（ハンズインマイポケット）を2025年10月22日にリリースすることが決定し、イメージポスターが公開された。今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s i