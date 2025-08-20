

JO1『Handz In My Pocket』イメージポスター（C）LAPONE ENTERTAINMENT

先週末「SUMMER SONIC 2025」のメインステージに出演し、壮大な世界観のライブショーで話題を集めたグローバルボーイズグループ”JO1“が、10TH SINGLE『Handz In My Pocket』（ハンズインマイポケット）を2025年10月22日にリリースすることが決定し、イメージポスターが公開された。

今作のキャッチコピーは、“You‘ll never guess what’s in my pocket.表になった瞬間、ゲームは変わる”。

隠してきた感情、磨いてきた実力、まだ出していない可能性までーー。想像以上の可能性が目覚める。デビュー以来数々の挑戦を重ねてきた5周年イヤーのJO1は、記念すべき10枚目のシングル『Handz In My Pocket』を通じて、自らの無限の可能性と変化の瞬間を明らかにする。

「ポケットの中」は単なる空間ではなく、そこには自信やポテンシャル、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められた作品となっている。

商品形態は、全14形態(初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤11種)を展開。メンバー別ソロジャケット盤の発売はグループ初の試みであり、10枚目という節目にふさわしい特別な仕様となっている。なお、各店での予約受付は、8月20日18時00分から開始。

５周年イヤーを駆け抜けるJO1は、4月にリリースした初のBEST ALBUM『BE CLASSIC』がアメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」に日本のボーイズグループとして初めてランクインし、現在もロングヒットを記録中。さらに、シングル発売直前の10月18日、19日にはデビュー5周年を記念したスペシャルイベント『2025 JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』を控えている。▼特設ページhttps://jo1.jp/feature/handzinmypocket