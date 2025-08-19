大阪・道頓堀の飲食店が入るビル２棟で１８日午前、火災が発生し、消火活動に当たっていた消防隊員２人が死亡した。外国人観光客でごった返す繁華街で何が起きたのか――。元東京消防庁消防官で、防災アナリストの金子富夫氏が建物内に隊員が取り残され、命を落とした原因を分析した。火災が起きたのは、江崎グリコの看板で知られる戎橋から約１００メートル東の道頓堀川沿いに立つ５階建てのビル。午前９時５０分ごろ、１１９