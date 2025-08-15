Image:marna.jp この記事は2025年3月11日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。季節問わず温かい飲み物が飲みたいとき、ホコリなどの侵入を防いでくれ、保温力にも優れた「フタ付きマグカップ」は、自宅やオフィスで手軽に使えて、重宝するアイテム。今回はフタを開閉する必要がなく、360°どこから