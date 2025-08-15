ビューカードは8月1日、「ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン」を開始した。ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン「ビューカード ゴールド」は、通常の入会特典として入会後5,000ポイントをプレゼントしているが、本キャンペーンではVisaブランドに新規入会することで、さらに11,000ポイントをプレゼントする。年会費11,000円相当のポイントとなるため、実質、初年度の年会費が無料となる。また、モバイルSuicaへ