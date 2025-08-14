東京ヴェルディは14日、ジェフユナイテッド千葉のDF松田陸(26)が完全移籍で加入することを発表した。松田は前橋育英高3年時に全国高校サッカー選手権優勝を経験し、2018年にガンバ大阪でプロキャリアをスタート。その後、ツエーゲン金沢でのプレーを経て、2023年に千葉へ加入した。今季はここまでJ2リーグ戦4試合、ルヴァンカップ1試合に出場している。東京Vのクラブ公式サイトを通じ、「勝利の為にチームに貢献し、さらに飛