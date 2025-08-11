パリ・サンジェルマンでプレイするモロッコ代表DFアクラフ・ハキミ（26）は受賞の可能性があるバロンドールについて本音を漏らした。悲願のCL優勝だけではなく、リーグ・アン4連覇など昨シーズン圧巻の強さを誇ったパリ。そんなパリではウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クワラツヘリア、デジレ・ドゥエ、ヴィティーニャといった選手らが注目を集めていたが、忘れてはいけない活躍をしたのがハキミだ。ハキミは不動の右サイドバッ