2025年7月6日（日）よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『ブサメンガチファイター』第6話のあらすじと先行カットが公開された。そして、10月22日（水）発売Blu-ray上巻のパッケージジャケット写真、各種特典イラストも公開。さらに、オーディオガチコメンタリー収録も決定した。『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫