『ブサメンガチファイター』第6話 カジノへ潜入捜査！ 「エクストラ・ステージ」へ誘われる
2025年7月6日（日）よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『ブサメンガチファイター』第6話のあらすじと先行カットが公開された。そして、10月22日（水）発売Blu-ray上巻のパッケージジャケット写真、各種特典イラストも公開。さらに、オーディオガチコメンタリー収録も決定した。
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
第6話のあらすじ＆先行カットはこちら。
＜第6話「潜入ガチミッション」＞
ヴァレリア公国に到着した一行は、カジノに勤しんでいた。誠司の提案で、妙に高額な報酬を得られる怪しげな求人の裏を探るため潜入捜査をすることになったのだ。しかし、そんな真意に気付かない聖華は、豪快にお金を賭けていき手持ちのお金を溶かしてしまっていた。
その羽振りの良い様子を見ていたカジノのホールマスター・梶田は、聖華に声をかけ奥の部屋へと案内する。そこで、しげると聖華は特別な会員様に向けた「エクストラ・ステージ」への入会を勧められるのだった……。
そして、10月22日（水）発売のBlu-ray上巻パッケージジャケット写真が公開された。上下巻ともに、吉岡しげる役の諏訪部順一、聖華役の稲垣好、誠司役の白石兼斗、リーズ役内田真礼によるオーディオガチコメンタリーの収録される。
さらに、店舗共通全巻購入特典と、Amazon限定、VAP STORE限定のオリジナル特典も公開された。
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会
