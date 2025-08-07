堂安律がドイツ国内でステップアップ移籍ドイツ・ブンデスリーガのフランクフルトが8月7日、フライブルクに所属する日本代表MF堂安律の獲得を正式に発表した。契約期間は2030年6月までで、背番号はかつて長谷部誠氏が背負った「20」を背負う。現在27歳の堂安は高校2年生の2015年に、ガンバ大阪のトップチームデビュー。17年にオランダ1部フローニンゲンに移籍し、海外初挑戦となった。19年にはオランダの強豪PSVにステップアッ