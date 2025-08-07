[8.6 天皇杯4回戦 神戸2-1(延長)東洋大 ノエスタ]延長後半アディショナルタイムに許した決勝弾による敗戦。試合後しばらくは現実を受け止めきれない様子だった東洋大の選手たちだが、誇らしげな表情もみえた。DF岡部タリクカナイ颯斗(1年=市立船橋高)も「個人的にできることは全部やれた」と悔しさと同時に達成感を抱かせた。「(神戸には)すごいいい選手が多いことは分かっていたけど、そこまで歯が立たないことはなかったし、思