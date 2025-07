Microsoftが25年間にわたって展開してきたパキスタンでの事業を閉鎖しました。Microsoftはパキスタンにおける事業モデルを変更し、今後は再販業者や近隣のMicrosoftオフィスを通じて同国でのサービスを提供していくとのことです。Microsoft’s Operational Restructuring: Ensure Continued Commitment to Pakistanhttps://pid.gov.pk/site/press_detail/29582Microsoft is closing its local operations in Pakistan | TechCrunch