中米コスタリカの刑務所で、薬物が入った包みを体に縛り付けられていたネコが見つかり、保護された/COSTA RICAN MINISTRY OF JUSTICE AND PEACE VIA FACEBOOK(CNN)中米コスタリカの刑務所で、マリフアナとコカインが入った2個の包みを体に縛り付けられていたネコが見つかり保護された。司法当局によれば、職員が薬物を押収した。ネコは健康診断のために動物保健サービスに引き渡されたという。このネコには「麻薬子猫」とい