2025年3月18日に、アメリカの連邦控訴裁判所がAIが生成した芸術作品に対する著作権保護を求める裁判を棄却しました。裁判所は「人間の入力なしにAIによって生成された芸術作品は、アメリカの著作権法では保護できない」と判断しています。United States Court of Appeals FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT Argued September 19, 2024 Decided March 18, 2025 No. 23-5233(PDFファイル)https://media.cadc.uscourts.gov/opinio