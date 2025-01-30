・メタプラ、クシムなど仮想通貨関連に動意相次ぐ、ＦＯＭＣでのパウエル発言も追い風材料に ・ＰＩが大幅高で５連騰、４～１２月期経常増益を好感 ・Ｓｙｎｓが５連騰、米国に子会社２社を設立へ ・ＮＪＳが大幅高、埼玉・八潮の道路陥没事故受け下水道関連株に思惑 ・野村マイクロは反発、インド半導体企業と基本合意 ・ＡＧＳはＳ高カイ気配、ソフト開発など堅調で２５年３月期業績予想を上方修正 ・ダイトー