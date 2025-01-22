ロッテは22日、2025年に開催するスペシャルイベントの日程が決まった発表した。来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は決まり次第発表する。▼ 2025年スペシャルイベントの日程と概要・2025 OPENING WEEK MARINES NATION：4月1日〜3日オリックス戦、4日〜6日楽天戦（計6試合）・BLACK BLACK：4月11日〜13日ソフトバンク戦（計3試合）・から揚げ・餃子・ポテトフェス：5月5日〜7日楽天戦、5月