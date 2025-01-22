【ロッテ】BLACK BLACK、BLACK SUMMER WEEK…今年もスペシャルイベントを開催！
ロッテは22日、2025年に開催するスペシャルイベントの日程が決まった発表した。
来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は決まり次第発表する。
▼ 2025年スペシャルイベントの日程と概要
・2025 OPENING WEEK MARINES NATION：4月1日〜3日オリックス戦、4日〜6日楽天戦（計6試合）
・BLACK BLACK：4月11日〜13日ソフトバンク戦（計3試合）
・から揚げ・餃子・ポテトフェス：5月5日〜7日楽天戦、5月16日〜18日日本ハム戦、5月23日〜25日西武戦、5月27日〜28日オリックス戦（計11試合）
※なお、5月5日、23日はビール半額デーを実施
・日本生命 セ・パ交流戦 2025：6月3日〜5日巨人戦、6月10日〜12日広島戦、6月13日〜15日ヤクルト戦（計9試合）
・KOREAN NIGHT：6月27日〜29日ソフトバンク戦（計3試合）
・BLACK SUMMER WEEK：7月11日〜13日西武戦、7月19日〜21日オリックス戦、7月29日〜7月31日楽天戦、8月5日〜7日ソフトバンク戦、8月9日〜11日オリックス戦（計15試合）※7月31日楽天戦は東京ドーム開催
・マリーンズ夏祭：8月19日〜21日楽天戦、8月22日〜24日西武戦、8月29日〜31日ソフトバンク戦（計9試合）
来場ゲストやグッズ付きチケットのアイテムなど、それぞれのイベント詳細は決まり次第発表する。
▼ 2025年スペシャルイベントの日程と概要
・2025 OPENING WEEK MARINES NATION：4月1日〜3日オリックス戦、4日〜6日楽天戦（計6試合）
・BLACK BLACK：4月11日〜13日ソフトバンク戦（計3試合）
※なお、5月5日、23日はビール半額デーを実施
・日本生命 セ・パ交流戦 2025：6月3日〜5日巨人戦、6月10日〜12日広島戦、6月13日〜15日ヤクルト戦（計9試合）
・KOREAN NIGHT：6月27日〜29日ソフトバンク戦（計3試合）
・BLACK SUMMER WEEK：7月11日〜13日西武戦、7月19日〜21日オリックス戦、7月29日〜7月31日楽天戦、8月5日〜7日ソフトバンク戦、8月9日〜11日オリックス戦（計15試合）※7月31日楽天戦は東京ドーム開催
・マリーンズ夏祭：8月19日〜21日楽天戦、8月22日〜24日西武戦、8月29日〜31日ソフトバンク戦（計9試合）