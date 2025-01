お母さん猫、大変だ…! YouTubeチャンネル「Stray Paws Clips」では、子猫を必死に追いかける母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「母猫の愛が尊い」「心温まる動画だ」などの声が続出しました。子猫「待ってニャ〜」注目を集めたのは「Mother cat tries to persuade her escaped kitten to return home.」という動画。冒頭に映っているのは、おじいちゃんとキックボードに乗った少女。背後には小さな子猫と母猫も