º£µ¨¤«¤éÆüËÜ¿Í½÷»ÒÁª¼ê4¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£12Æü¤Ë¤Ï½÷»ÒUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ú¥ë¥Æ¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÁ°¤Ë½÷»ÒCL¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë UEFA Women¡Çs Champions League(@wchampionsleague)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ¤³¤ì¤Ï10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CL¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Î¤Ï¤º¡£GK»³²¼°ÉÌé²Ã¤¬½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï¤Ç¥·¥Æ¥£¤Ï2-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë