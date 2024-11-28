２８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。前日の米債券高を手掛かりに買いが先行し、午後には日銀の国債買いオペを無難に通過し安心感が広がる場面があった。 ２７日に米長期金利が低下した背景は、同日発表された１０月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が前月比０．２％上昇と市場予想と同じで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）でも利下げを続けるとの見方が強まったこ