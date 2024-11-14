ネットが普及して以降、多くの人が手軽な暇つぶし方法として楽しんできた「ネットサーフィン」。大人世代ではわりと一般的な言葉だが、ここ最近は「ネットサーフィン」という言葉をあまり聞かない。実は既に「ネットサーフィン」は死語になっているようで、若者には通じなくなっているという。一体なぜ死語になってしまったのか、詳しく見ていこう。「ネットサーフィン」は大人世代だけに通じる言葉？（画像はイメージ）●死語に