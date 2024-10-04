俳優の石田ゆり子が自身のSNSで55回目の誕生日を迎えたことを報告し、感謝の気持ちを綴った。石田は「日を跨いでしまいましたが10月３日、わたくし、誕生日でした」と明かし、誕生日を派手に過ごすことが苦手で、普段はひっそりと過ごすことが多いと述べた。しかし、今年は友人たちに誘われて素敵な買い物やティータイム、ディナーを楽しむことができたようで、「なんだかふわふわとした幸せな時間を過ごしました」と心境を語った