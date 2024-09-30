今年３月、出産したばかりの赤ちゃんの遺体を千葉県の海岸付近の崖から投げ捨てたとして死体遺棄の罪に問われている母親の裁判がきょう始まりました。 【写真を見る】「お腹に悪魔が」と殴られた…赤ちゃんの遺体を遺棄した事件で女は起訴内容認める魔術師協会を名乗った男には「正直に話して償って」と訴える（山形） 母親は「間違っていません」と起訴内容を認めました。 弁護側は、責任能力について争う姿勢を示しています