ダイソーをパトロール中、プチプラで機能充実の電気小物を発見！どんな場所にも使いやすい小型の電源タップで、1つで3個口まかなうことができます。しかもこれ、雷による過電圧を防いでくれる雷ガード付きなんです！ホコリや湿気によるトラッキング火災を防止する絶縁カバーも付いていて、至れり尽くせりの商品です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：雷ガード安全タップ3個口価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ