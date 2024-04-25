豪雨の影響を受けた家から様子を見る地元住民＝２４日、ケニア首都ナイロビ/Simon Maina/AFP/Getty Imagesナイロビ（ＣＮＮ）ケニアで大規模な洪水が発生し、少なくとも３２人が死亡、２人が行方不明になった。被害は国土のほぼ半分に及び、およそ１０万３５００人が被災している。ケニアでは３月中旬から大雨が続いていたが、ここ１週間の豪雨で被害が拡大した。ケニア赤十字は３月以来、１８８回を超す救助活動を行ったことを明