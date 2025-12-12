京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1Fは12月22日（月）まで「クリスマスケーキ」の予約を受け付けております。お馴染みの「ＰＲＥＭＩＵＭピンク」に加え、新作の「洛甘ホワイトクリスマス」も予約受付中です。残りわずかですので、お早めにお申し込みください。クリスマス期間は、リモデルしたカフェスペースでクリスマス特別仕様の新作カットケーキをご賞味ください。 「ＰＲＥＭＩＵＭピンク」の特徴 苺