【6/24（水）無料ウェビナー開催！】AIが変えた広告運用の常識 ~AI時代の勝ち筋と落とし穴とは~を徹底解説

株式会社CyberACE(サイバーエース)参加登録はこちら :https://adai.co.jp/webinars/event-20260624/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cy

株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2026年6月24日（水）に、株式会社Spider Labs（本社：東京都港区、代表取締役社長：大月聡子、以下「Spider Labs」）と共同で、無料ウェビナー「AIが変えた広告運用の常識 ～AI時代の勝ち筋と落とし穴とは～」を開催いたします。

AIの進化は、広告運用に求められる「正解」そのものを変えました。

昨今、自動化やAI最適化が当たり前になった市場では、従来と同じ戦い方では差がつきません。

「配信構造の設計」と「見えないリスクを管理するアドフラウド（広告不正）対策」が、AI時代の広告運用に求められる新たな常識になりつつあります。

しかし現実には、AI時代に対応できていない配信設計と、可視化されていない不正トラフィックが、広告費のロスを静かに拡大させています。

本ウェビナーでは、広告配信の最適化に強みを持つ当社と、アドフラウド対策のリーディングカンパニーであるSpider Labsが共同で登壇。AI時代における広告運用の勝ち筋と落とし穴を、「配信構造の刷新」と「不正検知」の両軸から徹底解説いたします。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

タイトル：AIが変えた広告運用の常識 ~AI時代の勝ち筋と落とし穴とは~

日時：2026年6月24日（水）12:00～13:00

参加費：無料

定員：500

【登壇者】

福田 蓮

株式会社CyberACE／アカウントプランニング本部 チーフ

2024年7月、株式会社サイバーエースに入社し、アカウントプランナーとして、人材・教育・EC領域を中心にデジタル広告の戦略設計・運用提案・クリエイティブ企画に従事。

直近は、生成AIを活用したAI時代のマーケティング構造に合わせた提案に注力。

西水 葵

株式会社Spider Labs／営業部 Sales Executive

株式会社セレブリックスに新卒入社し、国内大手企業の新規事業における営業代行・テストセールスを担当。その後、北の達人コーポレーションで自社商品の広告運用を推進。広告代理店・アフィリエイターとの折衝を担い、担当案件から部門売上の65%を牽引。

現在はSpider Labsにて、アドフラウド対策ツール「Spider AF」の国内新規・パートナー営業を兼任。

参加登録はこちら :https://adai.co.jp/webinars/event-20260624/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cy

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)