【奈良市】郵便局がコンサートホールに！奈良中央郵便局でアウトリーチコンサートを開催

奈良市役所

奈良市は、ふるさと納税（心のふるさと応援寄附）を活用し、市民の日常生活の中に芸術の感動を届ける「暮らしに芸術の感動を届けるプロジェクト」を推進しています。

この度、本プロジェクトの一環として、自治体・郵便局・一般財団法人100万人のクラシックライブの三者が協働した全国初の取り組みとなる、郵便局を会場としたクラシック音楽等のアウトリーチコンサートを開催します。

フリースクールや福祉施設を中心に行ってきたこれまでのアウトリーチコンサートをさらに拡大し、より多くの市民が日常の中で本格的な芸術に触れる機会を創出するものです。

地域住民の生活拠点である「郵便局」を舞台とすることで、市民の皆様の生活導線上でクラシック音楽の魅力を直接お届けします。

トピックス

【開催概要】

- 暮らしに必要な手続き場所という郵便局の特性を生かし、「生活導線」の中に文化芸術が入り込むことで、日々の暮らしの中で芸術に触れる機会が少ない多世代の方々へ、日常の延長線上で本物の音楽を届けことができる。それにより、芸術が暮らしを彩る喜びをより多くの方に再発見していただき、地域社会の活力を高めるひとつのきっかけとなることを期待する。- 全国ネットワークを持つ日本郵政、日本郵便と連携することで、奈良市発の新たなアウトリーチモデルを全国に発信する好機となる。- 奈良市ふるさと納税の寄附の使い道「暮らしに芸術の感動を届けるプロジェクト」にいただいた寄附金の一部を財源に事業を実施。日時

令和8年6月25日（木）11:00-11:30／13:00-13:30（30分・2回公演）

会場

奈良中央郵便局（奈良市大宮町５-３-３）

演奏者

井谷 珠綺（いたに みき）(ヴァイオリン) 、大西 真衣（おおにし まい）(ピアノ)

主催

奈良市・奈良中央郵便局

協力

一般財団法人100万人のクラシックライブ

取材については事前にフォームで登録をお願いします。

（観覧エリア確保のための人数把握にご協力をお願いします）

【登録期日：6月24日（水）正午】

https://logoform.jp/form/p6et/1633672

奈良市へのふるさと納税「暮らしに芸術の感動を届けるプロジェクト」

アウトリーチ事業（令和5年度から開始）

フリースクールや福祉施設等、市内12か所程度で

クラシック音楽等のアウトリーチ事業を開催。

令和８年度は、奈良中央郵便局を含む８件を実施予定。

（令和５年度：19件、令和6年度：12件

令和7年度：12件実施）

コンサート招待（インリーチ事業・令和6年度から開始）

フードバンク対象世帯をコンサートに招待し、訪れる機会が少ないコンサートホールやクラシック音楽の演奏会を、子どもたちが体験する取り組み。令和８年度も「Japan National Orchestra」の室内楽コンサートを中心に招待を予定。

（令和6年度：７件、令和７年度：5件実施）

Japan National Orchestraのアウトリーチコンサート

奈良市は令和4年3月にJapan National Orchestra株式会社と「魅力発信パートナー宣言」を締結し、さまざまな連携事業を行っています。

これまで学校でのアウトリーチコンサートや、楽器に携わる生徒の音楽クリニック等を実施。

令和8年度はJNOメンバーからのワンポイントレッスンと演奏共演をする合同演奏会を8月16日になら100年会館で実施予定。

(C)Yuji Ueno本件に関するお問い合わせ先

奈良市 文化振興課

TEL：0742-34-4942

https://prtimes.jp/a/?f=d36429-438-f20a56a0c98f97d8c208842430585246.pdf