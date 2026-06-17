健康経営企業の取り組み事例を無料で検索できるサイト公開--健康経営優良法人認定企業100社の事例検索＋経産省評価項目準拠の3分セルフチェック

フロム・シェフ株式会社健康経営チェック&事例マップのトップイメージ

フロム・シェフ株式会社（本社：大阪府、代表取締役：青井一真）は2026年6月17日、経済産業省「健康経営優良法人」の認定取得および健康経営の取り組み推進を目指す企業向けの無料Webサイト「健康経営チェック&事例マップ」（https://kenkokeiei-check.com/）を公開しました。認定企業100社の取り組み事例を業種・規模・評価項目で検索でき、全29項目のセルフチェック（約3～5分）で自社の認定取得可能性を即時に確認できます。

【背景】

健康経営は福利厚生にとどまらず、人的資本経営・採用力強化の文脈で中小企業・地域企業の関心が高まっています。一方で「何から始めれば良いかわからない」「公式の事例集はPDF中心で検索しづらい」「認定取得後の運用が続かない」という課題が多く、当社はこの課題を解決するため本サイトを公開しました。

【サイトの主な機能】

【当社の支援実績】

- １. 認定企業100社（収録企業数は随時増加予定）の取り組み事例検索：業種・規模・「健康経営優良法人2026」評価項目で絞り込み。健康経営銘柄・ホワイト500・ブライト500企業の事例を中心に収録- ２. 無料セルフチェック（全29項目・約3～5分）：経産省公式の評価項目に基づき現状を可視化。カテゴリ別充足率と認定圏内判定を即時表示- ３. 課題への対応サービス表示：チェック結果の不足項目に対し、研修・効果検証・健康白書作成等の対応サービスをワンクリックで確認可能事例検索の絞り込みイメージセルフチェック開始イメージセルフチェック結果イメージ弊社支援施策イメージ

当社支援先は、2026年3月発表の「健康経営優良法人2026」において認定取得率100%（支援先8社中8社※1）を達成。施策設計・実施・効果検証・改善提案まで一貫する“伴走型PDCA支援”と、五輪アスリート・大学教授等と連携した専門コンテンツを特徴としています。

支援施策の例：肩こり・腰痛対策、睡眠・メンタルヘルス対策、女性の健康施策、喫煙率減少施策、眼精疲労対策、感染症対策、熱中症対策、体力・姿勢測定施策 など（全施策はサイトに掲載）

支援実績（掲載許諾取得企業、サポート開始順）：コーナン商事株式会社、株式会社青井黒板製作所、林株式会社、錢屋アルミグループ（株式会社錢屋アルミニウム製作所、ゼニヤ海洋サービス株式会社、株式会社ゼニライトブイ、錢屋アルミ産業株式会社）、株式会社ウエルネス阪神

【今後について】

今後もスポーツ科学・ウェルビーイング研究の知見を活用し、地域企業を中心に“認定取得で終わらない健康経営”を推進してまいります。無料セルフチェックはこちら：https://kenkokeiei-check.com/

【注記】

※1 認定取得率は当社が申請支援を行った企業を対象とした実績であり、認定取得を保証するものではありません。

※「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※「健康経営優良法人」は経済産業省・日本健康会議が運営する認定制度です。当社は認定主体ではなく支援事業者です。

【会社概要】

【本件に関するお問い合わせ】

- 会社名：フロム・シェフ株式会社 ／ 代表者：代表取締役 青井一真- 所在地：大阪府池田市旭丘2丁目11番10号 ／ 設立：2018年- 事業内容：健康経営支援、企業研修、調査研究、スポーツ・ウェルネス関連事業- URL：https://fromsheff.jp/- お問い合わせ窓口 info@fromsheff-howsports.co.jp