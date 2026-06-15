『Snapmart10周年記念アンバサダー』第二弾！コーセー「ヴィセ新発売ルージュ」写真アンバサダー大募集！

株式会社CREAVE

クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、スマホで気軽に写真が販売できるクリエイティブプラットフォーム「Snapmart（スナップマート）」が2026年6月で10周年を迎えることを記念し、協賛企業とともにクリエイター向け10周年記念イベントを開催します。

Snapmart10周年記念アンバサダー第二弾は、コーセー「ヴィセ新発売ルージュ」のアンバサダーを6月15日(月)から募集します。

Snapmart10周年記念写真アンバサダーを大募集！第二弾！

記念すべきSnapmart10周年を、株式会社コーセー様の【5/16発売 ヴィセ「ネンマクフェイクルージュII」限定色】と一緒に盛り上げてくださる、アンバサダー20名+挑戦枠*5名を大募集。

限定枠として、挑戦枠を5名設けていますので、初応募の方、未当選の方、1回しか当選したことない！という方は、ふるってご応募ください。

*挑戦枠：過去のアンバサダーにおいて当選回数1回まで

「写真で想いを届けたい」「アンバサダーに挑戦してみたい」そんな方も大歓迎です！

たくさんのご応募をお待ちしています！

撮影＆発信いただく商品

※アンバサダーに選ばれた方には商品をお送りします。

▼ アンバサダーの詳細・応募は以下コンテスト専用ページをご覧ください。

URL： https://info.snapmart.jp/10thanniversary2_kose/

開催背景

詳細を見る :https://info.snapmart.jp/10thanniversary2_kose/

Snapmartでは写真の販売以外に、企業様の商品を「実際のユーザー目線」で撮影しSNSで発信するアンバサダープランも提供しており、これまで220社の企業にご利用いただきました。アンバサダー活動をきっかけに、クリエイターとして活躍の場を広げた会員様が数多くいます。

今後、より多くのクリエイターの活躍の機会を創出すべく、企業協賛10周年記念アンバサダーを企画しました。経験の少ないクリエイターに向けた挑戦枠を設け、さらに、通常よりも賞金の規模をアップし、クリエイターへ感謝を還元します。

コンテスト概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/282_1_7222b7c9f391f09f99b6a5ac68dec462.jpg?v=202606150251 ]

▼ アンバサダーの詳細・応募は以下コンテスト専用ページをご覧ください。

URL： https://info.snapmart.jp/10thanniversary2_kose/

■アンバサダー応募方法

アプリ登録がまだの方

- 以下URLから、質問項目をご入力- Snapmartアプリをダウンロード（iOS / Android）し、クリエイター登録をする- その他必要情報を登録（住所・Instagram連携）の上、本応募完了！URL : https://info.snapmart.jp/10thanniversary2_kose/

アプリ登録がお済みの方

- アプリ画面【コンテスト＞アンバサダー】から興味のあるバナーをタップ- アンバサダー応募フォームに入力し、応募完了！■アンバサダーになったら実施いただくこと- Snapmartアプリのコンテストに写真or動画を1点以上出品- テーマに沿った写真or動画と感想をInstagramに1回以上投稿

※初めてご応募いただく方は、以下ページをご覧ください。

URL：https://info.snapmart.jp/snapmarambassodor/

Snapmartについて

■Snapmart（スナップマート）とは

CREAVEが運営する、生活者目線での撮影・SNS発信が得意な35万人のクリエイターが集うプラットフォームです。「可能性に光を当てる。毎日にきっかけを創っていく。」というサービスミッションの元、スキルアップやクリエイター同士の交流、自己実現などのクリエイターが活躍できる機会の創出を目指しています。

■クリエイターがSnapmartで出来ること- 商品の無料提供を受け、商品撮影・SNS発信する 『アンバサダー活動』 （賞金あり）- お題にそった写真/動画を応募する 『コンテスト応募』 （賞金あり）- スマホで気軽に売れる 『写真販売』- クリエイティブの学び場 『オンラインイベントへの参加』

※Snapmartアプリは以下からダウンロードください。

iOS用URLはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88-snapmart-%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%8C%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1087206878)

Android用URLはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.snapmart.app&hl=ja&gl=US&pli=1)

アンバサダープランについて（企業様向け）

■ アンバサダープランとは？

アンバサダープランとは、商品やサービスの撮影・発信を行うアンバサダーを募集し、企業独自の口コミ（SNS投稿）と撮影素材の大量収集を同時に実現するプランです。熱量が高く、リアルな視点での口コミは、SNS上でユーザーの共感を呼ぶことに繋がりファン層の拡大と育成に貢献します。納品した写真や動画、口コミ（SNS投稿）は、媒体不問で無期限に二次利用可能。SNS投稿や広告、Webサイトにご利用いただけます。



▼ アンバサダープランご利用の流れ







※アンバサダープラン詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/ambassador/

株式会社CREAVE 会社概要

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

※Snapmart累計登録クリエイター数（2025年10月時点）

※事業詳細につきましては、以下弊社ウェブサイトをご覧ください。

URL：https://creave.co.jp/service/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23052/table/282_2_0b0da21737d2a407b5ba7b1f36e27de5.jpg?v=202606150251 ]

＜ 本件に関するお問い合わせ先 ＞

株式会社CREAVE https://creave.co.jp/contact/