動物医療のイノベーションリーダーZpeer（ズピア）、多菌種・多菌量・生菌の3要素を兼ね備えたプロバイオティクス「サイネオミックス」の取扱開始

株式会社Zpeer

動物医療のイノベーションリーダーZpeer（ズピア）は、愛犬・愛猫の腸内環境の安定をサポートする、多菌種・多菌量・生菌の3要素を兼ね備えたプロバイオティクス 「サイネオミックス」を、2026年6月15日（月）より取扱開始したことをお知らせいたします。

サイネオミックスとは

サイネオミックスは、『ProMC#9（プロエムシーナイン）』と呼ばれる9種類の乳酸菌とビフィズス菌のプロバイオティクス混合物であり、腸内細菌叢を整え、腸内環境の安定をサポートする働きがあります。

「サイネオミックス」は、これまで当社が販売して参りましたプロバイオティクス製品「サイボミックス」が一袋あたり8種類・2,000億個の善玉菌を含有していた設計から、菌種菌量を更に増やして “9種類・2,100億個” の善玉菌を含有するプロバイオティクスとしてリニューアルした後継製品です。

尚、今回6月15日からまずは「サイネオミックス成犬用」の販売を開始し、2026年9月から「サイネオミックス猫・子犬用」の発売を予定しております。

製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/32954/table/28_1_eaf50e11d29ea6ae9f610d812eb79cc0.jpg?v=202606151151 ]給与方法

製品をそのまま与えてください。中身を取り出し、水やほかのフードに混ぜて与えることも可能です。ただし、温かいフードや温水と一緒に与えないでください。

原材料- ProMC#9（以下の9種類の乳酸菌・ビフィズス菌を含む）・Streptococcus thermophilus ­・Bi­dobacterium animalis subsp. lactis・Lactiplantibacillus plantarum ­・Lacticaseibacillus paracasei・Lactobacillus acidophilus­・Levilactobacillus brevis・Bi­dobacterium animalis subsp. lactis・Lactobacillus helveticus・Lacticaseibacillus rhamnosus­- マルトース・ステアリン酸マグネシウム（植物性）購入方法

サイネオミックスは動物病院でご購入いただくことができます。ご購入をご希望される場合は、かかりつけの動物病院へお問い合わせください。

（製品情報はこちらからご覧になれます）

URL: https://animato.pet/products/82

【株式会社Zpeer】

会社名 ： 株式会社Zpeer（ズピア）

所在地 ： 東京都渋谷区神泉町11-7 セロンビル7階

代表者 ： 代表取締役 森野 俊哉

設立 ： 2013年

事業内容： 動物医療従事者向けプラットフォーム「ベットピア」の運営、動物医療関連製品の販売など

ＵＲＬ ： https://zpeer.info/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Zpeer 広報担当

Email：support@zpeer.info