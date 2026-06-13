「シェアチラシ」、月間配布100万枚突破に伴う「地域貢献枠」第3弾！都市部から地方への送客を目指す「観光支援枠」を新設し、隠れた魅力の観光地・兵庫県「新舞子エリア」の3店舗と提携、週末観光の誘致を開始

シェアチラシ 地域貢献枠の第3弾として「観光支援枠」を新設！

株式会社Design-a

兵庫県・新舞子エリアのベーカリー・アイスカフェ・宿泊施設と提携し、都市部から地方への観光客誘致とローカルエリア活性化を推進。

～高い配布力と視認性を活かし、有名観光地に負けない「見る、味わう、体験する」の魅力を家庭へ直接お届け～

株式会社Design-a（本社：福岡市博多区、代表取締役：執行孝幸、以下「当社」）が運営するシェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」は、月間配布枚数100万枚突破を記念して新設した「地域貢献枠」の第3弾として、新たに地方の魅力を発掘・発信する「観光支援枠」を立ち上げました。 この度、都市部からのアクセスも良く、週末観光に最適なポテンシャルを持つ兵庫県たつの市の「新舞子エリア」に着目。同エリアで魅力的なスポットを展開する3事業者と提携し、2026年6月度配布分より観光支援の取り組みを開始することをお知らせいたします。

■背景と「地域貢献枠・観光支援枠」の取り組み

当社の「シェアチラシ」は、複数企業の広告スペースをシェア（相乗り）することで、低コストかつ効果的なポスティングを実現するサービスです。2026年4月に「月間配布枚数100万枚」を突破して以降、この強力な情報インフラを社会へ還元すべく「地域貢献枠」をスタートさせ、これまで様々な地域課題の解決に取り組む団体を支援してまいりました。



今回新設する「観光支援枠」は、シェアチラシのメインマーケットである「都市部」の住民に向け、近隣にあるローカルエリア（地方）の隠れた魅力を伝えることで、実際の観光客誘致に繋げる取り組みです。過疎化や人口減少などにより活力を失いつつある地方エリアに対し、情報発信の面から持続可能な地域貢献・経済活性化を実現することを目指しています。



■提携第3弾：兵庫県「新舞子エリア」の観光振興

シェアチラシ地域貢献枠の第3弾（観光支援枠の第1弾）では、都市部から車や公共交通機関で1～2時間程度とアクセスが良く、週末のショートトリップに最適な「新舞子エリア（兵庫県たつの市）」をクローズアップ。有名観光地に負けない「見る、味わう、体験する」を提供する以下の3事業者様をご紹介いたします。



【掲載事業者一覧】

butterfly knot bakery（バタフライノットベーカリー）：地域の日常に彩りを添える、こだわりのベーカリー

海辺でアイス：美しい新舞子の海を眺めながら贅沢なひとときを楽しめるアイスカフェ

新舞子BASE ・新舞子ao：特別なプライベート空間を満喫できる貸切宿泊施設

【掲載開始時期】 2026年6月度配布分より

【配布エリア】近隣の都市部エリア※関西圏の主要都市部（神戸市、姫路市など）

ポスティング広告が持つ「家庭の食卓やリビングに直接届き、手にとって見返しやすい」という強みを活かし、インターネット上の溢れる情報の中に埋もれがちな「地域の隠れた名所」を都市部住民へダイレクトに認知させ、週末の行動変容を促します。



【掲載事業者様からのコメント】

新舞子は、都市部から1時間～2時間程度で来ることができる、非常にアクセスに恵まれた観光地です。姫路城や倉敷美観地区、淡路島などのように全国的な知名度があるわけではありませんが、週末観光としては最適な距離感であり、有名観光地に負けない『見る、味わう、体験する』が凝縮された素晴らしいエリアだと自負しています。今回の『シェアチラシ』への掲載を通じて、都市部の方々に新舞子の良さを知っていただき、実際に足を運んでもらう大きなきっかけとなることを期待しております。



■今後の展望

当社は今後も「シェアチラシ」を通じて、掲載企業様のビジネス発展をサポートすると同時に、「地域貢献枠（観光支援枠）」のさらなる展開を予定しております。全国各地のローカルエリアで、まだ広く知られていない魅力ある観光地や特産品、地域の産業を都市部へ繋ぐ架け橋となり、日本全国の地域活性化に貢献してまいります。

■会社概要

社名： 株式会社Design-a

代表者： 代表取締役 執行孝幸

所在地： 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目4-25

設立： 2019年9月

事業内容： シェア型ポスティングサービス「シェアチラシ」の運営、広告企画

URL： https://share-chirashi.com/