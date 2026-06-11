【株式会社ゴーガ】Google Cloud Next Tokyo にシルバースポンサーとして協賛いたします

株式会社ゴーガ

株式会社ゴーガは、来たる 2026 年 7 月 30 日（木）・ 31 日（金）に東京ビッグサイトにて開催される Google Cloud Next Tokyo 26 (主催：グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) にシルバースポンサーとして協賛いたします。

スポンサーセッションとして、7 月 30 日（木）17 : 00 より、Room11 にて、

「Google Maps Platform と Gemini で進化する、次世代 AI マップの最前線」というテーマで登壇します。

（詳細：https://www.googlecloudevents.com/next-tokyo/sessions?session_id=4203265）

スポンサーブース（ブース番号：S7）においては、Google Maps Platform の新機能

「Places Insights」をはじめ、位置情報ビッグデータを搭載した「GOGA GIS」や店舗検索システム「GOGA Store Locator」の展示・デモ、および導入実績のご案内をいたします。

ぜひこの機会にご登録の上、Next Tokyo にご来場賜りますようお願い申し上げます。

Google Cloud Next Tokyo 開催概要

- 日程：2026 年 7 月 30 日（木）・ 31 日（金）- 会場：東京ビッグサイト 南展示棟 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１－１ アクセスマップ(https://www.bigsight.jp/visitor/access/)- ウェブサイト：https://goo.gle/nxt26_GPN046（招待コード：FY26nxt_GPN046）- Google Cloud の展示テーマ、ゾーニング (予定)：AI と機械学習、アプリケーション & インフラストラクチャ、データクラウド、生産性とコラボレーション、セキュリティ、Google Maps Platform- ソリューション テーマ ：生成 AI & ML, App modernization, Data Cloud, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)- 対象：CxO、ビジネスや IT 部門の意思決定者やリーダー、開発者、システム管理者、エンジニア、マーケティング、教育関係者など

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。

＜お問い合わせ先＞

株式会社ゴーガ

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 清水ビル10F

https://www.goga.co.jp/contact.html